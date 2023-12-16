MEB'den müfredata yeni ders: Metin Tahlilleri

Yenişafak Gazetesi'nden Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan dersin müfredatı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

Ders seçmeli olarak öğrencilerin tercihine göre lise 9, 10 ya da 10, 11'inci sınıflarda toplamda en az 36 saat olacak.

Dersin öğretim programı ile öğrencilerin eleştirel okuma ve düşünmeyi kendi hayatlarına uygulamaları amaçlanıyor.

Ders eleştirel okuma, metin tahlili aşamaları, edebi metinlerin tahlili, bilgilendirici metinlerin tahlili olmak üzere dört üniteden oluşuyor.