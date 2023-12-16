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ÖTV vurguncularının mallarına el konuldu

Ucuz araç vaadiyle vatandaşları kandıran ve 90 milyon liralık vurgun gerçekleştiren dolandırıcıların bütün mallarına el konuldu

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 08:15, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 07:58
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ÖTV vurguncularının mallarına el konuldu

İnternet üzerinden verdikleri ilanlarla 82 engelli vatandaşı ÖTV'siz araç yalanıyla 40 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 15 şüphelinin suçtan elde ettiği düşünülen yaklaşık 90 milyon lira değerindeki mal varlıkları hakkında tedbir kararı verildi. Öte yandan engelli annesine ÖTV'siz araç almak isterken 600 bin lira dolandırılan Yusuf Deniz, kendisi gibi dolandırılan en az 200 mağdur olduğunu belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 8 Nisan 2022'de engelli vatandaşların ÖTV'siz araç almak için internet üzerinden irtibata geçtiği kişilerce dolandırıldıkları yönündeki şikayetler üzerine 6 şirket ve 39 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çete lideri Cengiz S.A. ve Rıdvan D.Y. bu yıl nisan ayında tutuklandı. İnceleme sonucunda belirlenen şüphelilerin toplam değeri yaklaşık 90 milyon lira olan 4 daire, 1 arsa, 6 kamyonet, 26 araç, 3 motosiklet, 2 otobüs ile 20 şirketine tedbir kararı alındı.

"200 AİLE MAĞDUR OLDU"

Engelli annesine ÖTV'siz araç almak isterken 600 bin lira dolandırılan Yusuf Deniz, "Geçtiğimiz nisan ayında annemin engelli raporu ile araç almak için ilan sitesi üzerinden bir firmaya ulaştım. İstanbul Sancaktepe'deki mağazasına gittim. Araç için 600 bin lira ödeme yaptık. Aracın tescil işlemlerinin 10 gün sürdüğünü ifade ettiler fakat biz aracı aldıktan 5 gün sonra firmayı kapatıp kaçtıklarını öğrendik. Yaklaşık 200 engelli aile mağdur oldu" dedi. Celal Coşkun ise, "3 parçada toplam 640 bin lira ödedik. Kabul etmeyenlerin parasını iade ediyoruz diye de güven verdi. Zaman uzadıkça türlü bahanelerle bizi oyalamaya başladı. Şüphelenmeye başladık" şeklinde konuştu.


Yunus Emre KAVAK

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