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Saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler'den açıklama

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, "Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 09:04, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 09:06
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Saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler'den açıklama

Meler, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Aralık'ta Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra kendisine ve müsabakada görevli olan hakem arkadaşlarına yönelik saldırı ve şiddet olayının adli makamlar ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde adli, idari ve disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bu süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağını bildiren Meler, şunları kaydetti:

"Neticesinde olayın sorumlularının, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum. Günlerdir kamuoyunu meşgul etmekte olan bu menfur hadise, sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet maalesef hayatın her alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum. Bu konuda hem adli makamlara hem de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurullarına caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır."

Meler, bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Ankara Hastanesi doktorlarına ve personeline, güvenlik güçlerine, tüm hakem camiasında bulunan dostlarıma, FIFA, UEFA ve TFF yöneticilerine, Merkez Hakem Kuruluna, sivil toplum kuruluşlarına, arkadaşlarına, hemşehrilerine iyi dileklerini iletti ve destek veren herkese teşekkür etti.

"Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulan Meler, "Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur." ifadelerini kullandı.

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