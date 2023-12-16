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MB Başkanı Erkan: İstanbul'da ev bulamadık, annemlere yerleştik

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da kiralık ev bulamadıkları için annesinin yayına yerleştiklerini, onların yayında kalmaya devam ettiklerini açıkladı.

Haber Giriş : 16 Aralık 2023 10:11, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 10:16
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MB Başkanı Erkan: İstanbul'da ev bulamadık, annemlere yerleştik

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet'in yayın yönetmeni Ahmet Hakan'a konuştu.

Erkan, kredi faizlerinden kiraya, enflasyondan döviz rezervlerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Erkan, İstanbul'da kiralık ev bulamadıkları için annesinin yayına yerleştiklerini belirtirken, parasal sıkılaşma konusunda gelecek yılın daha ılımlı olacağını aktardı.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İSTANBUL MANHATTAN'DAN PAHALI OLUR MU?

Arz eksikliği ve ucuz finansman olduğu zaman bazen dengeler bozulabiliyor. İşte burada bizde de en önemli sorun sosyal konut arzı. Çünkü sosyal konut eksikliğinden dolayı kiralarda artış var. Ayrıca kiralarda Türkiye'ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz.

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