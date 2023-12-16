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Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu ihalelerinin Yap-İşlet-Devret Modeli yapıldığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 10:17, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 10:17
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Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu'nun ihalelerini gerçekleştirdik. İki projeye de firmalar büyük ilgi gösterdi. Gösterilen bu ilgi Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesidir" dedi.
Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun kapalı teklif alma usulü ile yapılan ihalesinde en düşük teklifi Fernas İnşaat Şirketi'nin verdiğini belirterek, "Böylece Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapımının gerçekleştirilmesi yönünde büyük bir adım atıldı. Ardından Antalya-Alanya Otoyolu ihalesini de gerçekleştirdik. Burada da en düşük teklif Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verildi. Projelerimizin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 120 KİLOMETRELİK YOL
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun; 101 kilometre 2x3 şeritli otoyol ve 19 kilometre 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 120 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi yapılacak" dedi.

ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOL PROJEMİZ 43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA YER ALAN ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ
Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesinin Marmara-Doğu Anadolu, Ege-Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında ve 43 ilin geçiş güzergahında yer alan önemli bir köprü özelliği taşıyacağını belirterek, "Otoyol projemizin güzergahı mevcut Ankara Çevre Yolu'nda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı'nın arasındaki Kızılcaköy mevkiinden başlayacak; Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat Devlet Yolu'na bağlanacak" açıklamasında bulundu.

YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI DAHA GÜVENLİ, HIZLI VE KONFORLU OLACAK
"Proje ile bahsedilen istikametlerde yük ve yolcu taşımacılığının daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde "Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna, buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarılmış olacak" diyen Uraloğlu, "Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu da yapılması planlanan otoyol ile azaltılmış olacak. Otoyolun hayata geçmesi ile birlikte; yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımını en aza inecek" değerlendirmesini yaptı.

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU'NUN DA İHALESİ YAPILDI
Bakan Uraloğlu ayrıca, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu ihalesinin de yapıldığını ve 3 firma arasından en düşük teklifi sunan Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ihaleyi kazandığını belirtti.
Projeye dair bilgiler paylaşan Uraloğlu, "Proje Serik Kavşağı'ndan başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı'nın kuzeyinde Batı Kavşağı'nda sona erecek" dedi.

OTOYOLUN TOPLAM UZUNLUĞU 122 KİLOMETRE
Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde, 84 kilometre 2x3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2x2 şeritli bağlantı yolu bulunduğu aktaran Bakan Uraloğlu, otoyolun toplam uzunluğunun 122 kilometre olduğunu bildirildi. Projede 7 kavşağın 8 tünel, 19 viyadük bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, otoyolun Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinden geçtiği bilgisini de verdi.

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