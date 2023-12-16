Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının bütçeleri Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak.

Genel Kurulda bütçeler üzerinde ilk sözü İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez aldı.