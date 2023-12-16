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Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava

Ankara'da profesörler Fatma F.E. ve Mehmet E. çifti hakkında, Avrupa Birliği (AB) fonlu projelere ortak etme vaadiyle 29 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 12:08, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 12:20
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Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde, akademisyen sanıklar Fatma F.E. ve Mehmet E'nin kendilerini Avrupa Birliği fonlu projelerinin koordinatörü olarak tanıttıkları belirtildi.

Sanıkların, müştekilere AB projelerinde görev almak için yeterli mesleki geçmişe uygun adaylar ve sponsorlara ihtiyaçları olduğunu söyledikleri aktarılan iddianamede, müştekilere projelere katılmak için sözde koordinatör Fatma F.E'nin hesabına belli bir süre bloke olarak kalacak ve sonra geri ödemesi yapılacak şekilde "standart income" adı altında teminat bedeli ödenmesi gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

Sanıkların, mağdurlara CV'lerini göndermeleri gerektiğini ve projenin alınması halinde aylık avro şeklinde belirli bir miktar ödeme yapılacağını söyleyerek para topladığı anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların akademisyen olmalarını ve dosya içinde bulunan ve üzerinde 'T.C Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Hibe Programları Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanan Destekler' ibareleri bulunan kitapçıktaki bilgileri de mağdurlara gösterip inandırarak belli miktarda ödeme yaptıkları ancak geçen zaman içinde vadedilen sözleri yerine getirmedikleri anlaşılmıştır. Haksız menfaat temin ederek müştekileri zarara uğrattıkları, müştekilerin sanıkların vaatlerine inanmaları konusuna akademisyen olmalarının yanında AB Bakanlığı'nın adının geçmesinin etkili olduğu anlaşıldığından sanıkların 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

MASAK tespit etti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna da yer verilen iddianamede, sanıkların 3 milyon 983 bin lira, 1 milyon 440 bin avro ile 57 bin 280 dolar suç geliri elde ettiğinin saptandığı belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Fatma F.E, tıp doktoru ve aile hekimliği profesörü olduğunu, AB fonlu projelerde, bakanlıklarla ve bağlı kuruluşlarla herhangi bir irtibatının bulunmadığını söyledi.

AB fonlu projelerde danışmanlık yapmadığını savunan Fatma F.E, "Serbest meslek adı altında para alıp makbuz düzenlemedim. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait antetli kağıt ya da herhangi bir belge kullanmadım." dedi.

- "Müştekilere borcum olduğunu kabul ediyorum"

Emekli olduktan sonra çalışma ihtiyacı nedeniyle yarattığı projeler kapsamında tanıdığı ve kendisine ulaşan kişilere çalışma teklifinde bulunduğunu ifade eden sanık Fatma F.E, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde gerçek bir proje veya sonuçlanmış bir projeye dayalı teklif götürmedim. Olayların en başında kafamdan oluşturduğum projelere bağlı olarak elde ettiğim bilgi ve dokümanları kullanmak ve kitap haline getirmek istedim. Müştekilere borcum olduğunu kabul ediyorum. Dolandırıcı değilim. Eşim Mehmet E. ve çocuklarımın herhangi bir suçu yoktur."

Sanık Mehmet E. ise savunmasında, eşinin AB'nin aile hekimleriyle ilgili bir eğitim projesine eğitici olarak davet edildiğini, bir süre sonra bazı projeleri koordine etmesi için teklif aldığını belirtti.

Eşinin, proje havuzundan seçtiği alanında uzman kişilerle koordinatörlük yapacağını söylediğini aktaran Mehmet E, "Eşim, belirli sağlık alanlarında uzman tanıdıklarım olup olmadığını sordu. Bunun üzerine iki kişiyi eşimle tanıştırdım. Benim müştekilerle herhangi bir para alışverişim olmamıştır. Yine eşimin bana bahsettiği kadarıyla müştekilerle bankalar üzerinden para alışverişi yaptığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Mehmet E, müştekilerden istenen paraların belirli projeler kapsamında "standart income" için alındığını belirterek, "Teminat olarak AB projeleri kapsamında alınan paralar, projeler kabul olsa da olmasa da iade edilmektedir. Zaten müştekiler de beyanlarında geçmişte yaptıkları ödemeleri iade aldıklarını söylemişlerdi. Son alınan paraların iade olmamasının sebebinin ise AB'nin 2018 yılı bütçelenmesinden kaynaklı olduğunu eşim bana anlatmıştır." dedi.

Sanıkların yargılanmasına Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

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