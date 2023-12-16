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Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 13:11, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 15:41
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Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde ev tekstili ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tüm bölümlerini saran alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Demirtaş, gazetecilere, 370 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangına Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye araçlarıyla çok hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi.

Yangın başladıktan sonra kısa sürede ekiplerin olay yerine ulaştığını belirten Demirtaş, şu bilgileri verdi:

"Şu anda 40'ın üzerinde itfaiye aracı müdahale ediyor. Çok şükür hiçbir vatandaşımızın sağlığıyla ilgili bir problem yok. Yangın söndürme çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem Büyükşehrimizin araçları hem Havalimanının hem Ormanın hem DSİ'nin tüm itfaiye araçlarını şu an buraya getirdik. İnşallah en kısa zaman içerisinde söndürmeye gayret edeceğiz."

Demirtaş, yangın çıktığında fabrikanın içinde birkaç çalışanın bulunduğunu, onları sıkıntı olmadan hemen tahliye ettiklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da 10 dakika içinde 11 araçla yangına müdahale ettiklerini dile getirdi.

Aktaş, 27'si müdahale aracı, 15'i tanker 42 araçla söndürme çalışmasının sürdüğünü ifade ederek, "Takviye destekler de geldi. 3'üncü kat depo kısmında sönümlendirmeye çalışılan bir yangın. Büyük geçmiş olsun. Minimum zararla atlatmak en büyük temennimiz." diye konuştu.

Yağışın da etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

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