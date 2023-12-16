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Seçil Erzan'ın kırdığı telefon onarıldı, 180 bin mesaj inceleniyor

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de mağdurları arasında olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında önemli bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı telefon onarıldı, telefondan 180 bin mesaj çıktı. Erzan verdiği ikinci ifadede, telefonun ve mesajların kurtarılmasını istemişti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 14:11, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 14:11
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Seçil Erzan'ın kırdığı telefon onarıldı, 180 bin mesaj inceleniyor

Futbolcuların da mağdurları arasında olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasının bir numaralı sanığı eski banka müdürü Seçil Erzan'ın Tekirdağ Çorlu'daki evinde yapılan aramada, sağlam telefonun yanında ekranı kırık bir telefon ele geçirilmişti.

Erzan ifadesinde, bankanın kendisine bir telefon ve hat tahsis ettiğini anlatmış, önceki telefonunu kırıp atmasını, yazışmaları da silmesi yönünde bir uyarıda bulunduğunu ileri sürmüştü.

Seçil Erzan bunun üzerine korkuyla silebildiği kadar mesajı sildiğini, ekranını kırdığı telefonu ne olur ne olmaz diye atmadığını anlatmıştı.

Erzan daha sonra verdiği ikinci ifadede ise telefonun ve yazışmaların kurtarılmasını istemişti.

Seçil Erzan, bu mesajlarda kendisine yönelik tehditlerin net bir şekilde görüleceğini savunmuştu.

Erzan özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir isimlerine dikkat çekmişti.

180 BİN MESAJ İNCELEMEYE ALINDI

Kırık telefon İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde onarıldı, silinen mesajlar geri getirildi. 180 bin mesaj soruşturmada görevli polisler tarafından inceleniyor.

Bu mesajlardan elde edilecek bilgiler soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşıyor.

BAŞSAVCILIK, FATİH TERİM'İN HESAP DÖKÜMÜNÜ İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada adı geçmeyen Fatih Terim'in banka hesaplarının tespitini ve hesap hareketlerinin incelenmesini de istedi.

TERİM'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Terim'in avukatı Zafer Ertek de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Fatih Terim'in şikayet başvurusu üzerine başlatılan hukuki sürecin devam ettiği, banka hesaplarına ilişkin savcılık araştırmasının devam eden dava ile ilgisi bulunmadığı belirtildi.

Seçil Erzan'ın futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında olduğu 19 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.

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