Dışişleri Bakanlığı, stajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum seçildi

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanlığının "Stajyer Memnuniyetinin En Yüksek Olduğu Kurum" ödülünü almaya hak kazandığı kaydedildi.

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