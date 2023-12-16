Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir'e ait olan 2 işyerine ateş açılması sonrası, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından işyerlerini kurşunladıkları tespit edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Söz konusu cihazlar incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.