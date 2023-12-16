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Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

İstanbul ve Kocaeli'de eski eşine ait 2 işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüphelinin cep telefonları incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şube müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 15:17, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 15:17
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Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir'e ait olan 2 işyerine ateş açılması sonrası, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından işyerlerini kurşunladıkları tespit edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Söz konusu cihazlar incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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