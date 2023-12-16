İstanbul'da babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle ailesiyle tartışan A.G. (52), babası P.G'yi, oğlu O.G'yi (23) ve annesi G.G'yi bıçakla yaraladı.

Zanlı kaçarken sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

O.G. hastanede hayatını kaybetti, diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.