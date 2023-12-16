Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda tarihi final: Eczacıbaşı - VakıfBank
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ı yenerek finalde Eczacıbaşı'nın rakibi oldu. Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 15:54, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 15:56
VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Çin'in Tianjin Bohai Bank takımını 3-0 yenerek finale yükseldi.
VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde tarihte ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı - VakıfBank finali yarın TSİ 14.30'da başlayacak.