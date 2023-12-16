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Kupa Türkiye'ye geliyor: Eczacıbaşı ile VakıfBank finalde

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 17:49, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 17:52
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Kupa Türkiye'ye geliyor: Eczacıbaşı ile VakıfBank finalde

VakıfBank, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı final maçında Çin'in Tianjin Bohai Bank takımını 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit de, yarı finalde Brezilya'dan Dentil Praia Clube ekibini 3-1 yenerek finale yükselmişti.

Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ın karşı karşıya geleceği dev final yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da iki Türk takımı şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Dragon Sports Center

Hakemler: Kang Joo-Hee (KOR), Myoi Sumie (JPN)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ayça (L) (Karutasu, İdil Naz, Van Aalen)

Tianjin: Yingying Li, Yuanyuan Wang, Boya Chen, Yizhu Wang, Xinyue Yuan, Yao Di, Meng (L), Liwen (L)

Setler: 25-16, 25-23, 25-23

Süre: 90 dakika

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