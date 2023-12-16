İstanbul'da etkili sağanak yağış

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kent genelinde yağmur ve rüzgar etkisini gösteriyor.

İstiklal Caddesi'nde yağış nedeniyle zor anlar yaşanırken Beşiktaş'ta sahilde balık tutanlar dikkat çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şu uyarıda bulunmuştu:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır"

İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü.

İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı. Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi. İSKİ ekipleri yağmur suyunu tahliye etme çalışması başlattı.

Yurt genelinde hava durumu