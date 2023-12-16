Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 20.33'te, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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