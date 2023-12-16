Çanakkale'de yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 10 yaralı
Çanakkale'de yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 22:23, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 22:24
İstanbul'dan Çanakkale'ye giden yolcu otobüsü, Lapseki-Çanakkale kara yolunun Şevketiye köyü mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan kamyonun dorsesine arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.