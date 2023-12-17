İsrail'deki Gazeteciler Sendikası'ndan, Doğu Kudüs'te darbedilen AA foto muhabirine destek

Gazeteciler Sendikası'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sendika üyesi olan AA foto muhabiri Haruf'un, 15 Aralık cuma günü, Doğu Kudüs'te görev yaptığı sırada polislerin şiddetli saldırısına maruz kaldığı hatırlatıldı.

Bu olay karşısında şok yaşandığı aktarılan açıklamada, bunun, 7 Ekim'den beri Arap gazetecilere yönelik 37. saldırı olduğuna dikkat çekildi.

Arap gazetecilere yönelik saldırıların çoğunun, İsrail güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, bu tür saldırılar sebebiyle gazetecilerin görevlerini yapma fırsatı bulamadığı anımsatıldı.

İsrail ordusunun olayla ilgili derhal soruşturma başlatması talebinde bulunulan açıklamada, olaya karışan polis amirlerinin de soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, gazeteci Haruf'u darbeden polisler hakkında ciddi iddianameler hazırlanması talep edildi.

- İsrail güçlerinin AA foto muhabirine saldırısı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u, 15 Aralık'ta, Doğu Kudüs'teki görevi sırasında darbetmişti.

İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a, önce silah çekmiş, ardından da yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.

Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesine kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.