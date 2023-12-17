11. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "11. Boğaziçi Film Festivali", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Törenin açılışında konuşan Festival Başkanı Ogün Şanlıer, çok kısa sürede çok güzel bir festival hazırladıklarını belirterek, "Kompakt bir festival hazırlayıp 11. yılımızı tamamladık. Bundan dolayı son derece mutluyum." dedi.

Şanlıer, organizasyonu destekleyen kişi, kurum ve kuruluşların yanı sıra uluslararası konuklara ve katılımcılara teşekkür etti.

- "Sinemanın gelişmesine büyük önem veriyoruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bakanlık olarak sinema sanatının gelişmesine büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Her yıl olduğu gibi senaryo ve diyalog yazımından kısa filmlere, uzun metrajdan belgesele, sinema sanatının tüm alanlarında desteğimizi arttırarak devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Mumcu, 11 yıldır aralıksız sinemaseverlerle bir araya gelen ve Türk sinemasına katkıda bulunan Boğaziçi Film Festivali'nin bu amaca yönelik hizmet eden önemli bir platform haline geldiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Her geçen yıl daha fazla ilgi gören festivalin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artmasında emeği geçen paydaşlara teşekkür eden Mumcu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, yıllar içerisinde markalaşarak ülkemizin kültürel diplomasi çalışmalarına önemli bir parça sağlayan bu tarz festivallerin sürekliliğini desteklemeye, sinemanın yaygınlaşmasına katkıda bulunmaya ve Türkiye sinemasını uluslararası arenada daha görünür kılmak için desteklerini sürdürmeye devam edecek. Festivalin bu yıl Filistinli yönetmen Farah Nabulsi'nin kaybettiği oğlunun yasını tutan Filistinli bir öğretmenin hikayesini anlattığı 'The Teacher' adlı filmle açılışını yapması bizi ayrıca mutlu etti. Filistin sinemasından eserlere yer vererek dünyanın gözleri önünde yaşanan bu insanlık dramına kayıtsız kalmadıkları için festival yönetimini ayrıca tebrik ediyorum."

Festivalde yer alan Filistin seçkilerinin İsrail'in zulmüne bir kez daha dikkati çektiğini vurgulayan Mumcu, "Ülkemiz, ilk günden beri Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya, Filistin'in sesi olmaya gayret gösteriyor. Bu zulmün en kısa sürede sona ermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

- Ödüller sahiplerini buldu

Yolculuğuna 2013'ten bu yana aralıksız devam eden festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Annesinin Kuzusu" filmi "En İyi Uzun Metraj", aynı filmle Umut Evirgen "En İyi Yönetmen", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" ile Yiğit Küçükkibar "En İyi Senaryo", "Annesinin Kuzusu" ile Selin Şekerci "En İyi Kadın Oyuncu", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" filmindeki performansıyla Uğur Güneş "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

Ayrıca "Annesinin Kuzusu" filmiyle Sebastian Weber "En İyi Görüntü Yönetmeni", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" ile Umut Sakallıoğlu "En İyi Kurgu", "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmi ile Miraç Atabey "En İyi İlk Film", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" da "Fiyab En İyi Yapımcı" ödülünü aldı.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda da "En İyi Film" kategorisinde Altın Yunus'u almaya hak kazanan yapım "A House in Jerusalem" oldu.

Aynı kategoride "Ama Gloria" filmi "Jüri Özel Ödülü", Muayad Alayan "A House in Jerusalem" ile "En İyi Yönetmen", Saar Rogiers "Sea Sparkle"daki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu", Hamid Reza Abbasi "Empty Nets"teki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

Festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "Oyun Bitti" adlı yapım "En İyi Ulusal Belgesel", "Kedi Adam" belgeseli ise "Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Kısa Kurmaca kategorisinde "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"nü "Highway of a Broken Heart" filmi, Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü"nü "Kurdun Kutusu", "En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film" ödülünü "Silhouette", "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü"nü ise Can Baran'ın "Apartman Boşluğu" filmi aldı.

Bu yıl Filistin'de yaşanan dramı beyaz perdeye aktaran filmlere de programında yer verilen 11. Boğaziçi Film Festivali'nde ödül alan pek çok kişi, kürsüdeki teşekkür konuşmalarında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan katliam, şiddet ve ablukaya tepki göstererek, yaşanan zulmün bir an önce sona ermesine yönelik temennilerini dile getirdi.

Ödül törenine Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Alcan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Festivalin Artistik Direktörü Samed Karagöz'ün yanı sıra festivalin jürisinde yer alan yerli ve yabancı sinemacılar ile davetliler katıldı.

Festivale ilişkin videoların da gösterildiği törenin sonunda, ödül alanlar, jüri ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.