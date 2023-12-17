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Asgari ücrette rakam pazarlığı

İlk toplantısını 11 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın ikinci kez bir araya gelecek. Toplantıda, TÜİK'in geçinme endekslerinin masaya gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret rakamına ilişkin çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini söylemişti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 07:49, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 07:50
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Asgari ücrette rakam pazarlığı

Geçtiğimiz pazartesi günü yapılan ve sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı. Çalışan temsilcisi Türk-İş heyeti, enflasyon kaybının telafisinin yınısıra refah payı ile birlikte ücretlilerin rahat geçinebileceği bir rakam istiyor. İş veren ise vergi dışı dilimin artırılması talebini ilk toplantıda dile getirmişti.

İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak yaklaşık 30 milyon kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili ilk toplantıda gündeme gelmeyen rakamın yarınki toplantıda konuşulması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

MEHMET BAŞ BAŞKANLIK EDECEK

Yarın yapılacak ikinci ikinci toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer alırken, hükümet heyetine Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.

TÜRK-İŞ'ten 'vergi' mektubu

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve muhalefete vergi düzenlemesiyle ilgili mektup gönderdi. Asgari ücret istisna tutarının vergi matrahı dışında tutulması talep edilen mektupta, "Türkiye'de uygulanan tüm istisna uygulamalarında istisna tutulan tutar vergi matrahına eklenmiyor ancak asgari ücret istisnası tutarı haksız ve adaletsiz şekilde kümülatif vergi matrahına ekleniyor. Bu da ücret gelirlerinde ağır vergi yüküne sebep oluyor. Ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilerek; sağlık, eğitim, yol, kira ve ısınma giderlerinin yanı sıra sağlanan tüm diğer sosyal yardım kalemlerinin de mümkün olduğunca SGK prim matrahına dahil edilmemesi uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

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