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Telefon değiştirme 4 yıla çıktı

Akıllı telefonların özelliklerinin birbirine çok yakın olması, tüketicilerin telefon değiştirme sıklığını 2,5 yıldan 4'e çıkarttı. Bu değişimde küresel ekonomik durgunluk, enflasyon yanında bireylerdeki tüketim doygunluğunun da etkili olduğunu söylemek lazım.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 08:10, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 07:55
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Telefon değiştirme 4 yıla çıktı

Yeni Şafak'tan Orhan Orhun Ünal'ın haberine göre: Pandemi dönemi sonrasında, küresel ölçekte akıllı telefon değiştirme sıklığının 4 yıla çıkmasıyla şirketler dayanıklılık kavramını öne çıkarmaya başladı. Bir dönem, hemen her modeline yeni özellikler ekleyerek piyasaya süren teknoloji firmalarının gündeminde uzun ömürlü kullanım var. Global ekonomik durgunluk ve enflasyon sorunu nedeniyle özellikle Batılı ülkelerde telefon değiştirme sıklığı azalış gösteriyor. Aynı durum Türkiye'de de yaşanırken, maddi koşullar yanında piyasanın yeni model iştahının da azaldığına dikkat çekiliyor.

YENİLENMİŞ CİHAZ PİYASASI SATIŞLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kullanıcılar, farklı markaların amiral gemisi cihazlarını dört gözle beklese de söz konusu ilgi satış rakamlarına yansımıyor. Araştırmalar, tüketicilerin telefon satın alırken daha dikkatli davrandığını gösteriyor. Bu gelişmenin içinde, yenilenmiş telefon pazarının son senelerdeki gelişimi de etkili. Birçok kişi, 1 yıl önce piyasaya sürülmüş amiral bir modelin yenilenmiş versiyonunu çok daha uygun fiyatlarla satın alabiliyor.

AMİRAL GEMİ MODELLERİ ESKİSİ GİBİ İLGİ ÇEKMİYOR

Rakamlar incelendiğinde söz konusu gerileme görülebilir. Global akıllı telefon pazarındaki büyüme oranı, 2021'den itibaren sürekli düşüş gösterdi. International Data Corporation'ın (IDC) bir raporuna göre, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde akıllı telefon satışları, 2021'in aynı dönemindeki 367 milyona kıyasla yüzde 18,3 düştü ve 300 milyon seviyesine geriledi. Bu rakamlarla satışlarında şimdiye kadarki en büyük düşüşü yaşandı. Bu gidişata karşın, sadece ekim ayındaki satışlar, gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanmanın etkisiyle yüzde 5 artış gösterdi. Artan sıfır telefon fiyatları karşısında, geçen yıla göre, yenilenmiş ikinci el cep telefonu satışları yüzde 60 seviyesine ulaştı. 2-3 yıl içerisinde Türkiye'de akıllı telefonların yüzde 30'unun yeniden ekonomiye döneceğini söyleyen GoPlus ve Arena Genel Müdür Yardımcısı Tolga İldaşer, Türkiye'de bu konunun önemli ölçüde büyüme gösterdiğini kaydetti.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ÜRÜNLERİ REVAÇTA

Gelişmiş ülke pazarlarında akıllı telefon doygunluğunun nispeten daha yüksek olduğu belirtilen raporda, Apple'ın iPhone 15 serisinin söz konusu büyümede etkili olduğu ifade edildi. Teknolojik cihaz tüketiminin yüksek olduğu ABD'deki gerileme de dikkat çekiyor. Canalys'ın şirket araştırmasına göre, ABD'de toplam pazarın yıllık yüzde 5 düşüşle 31 milyon adede gerilediğini açıkladı. Öte yandan, cep telefonu merakının yavaş yavaş artırılmış gerçeklikle ilgili modellere, VR gözlük ve giyilebilir cihazlara kaydığı tespitlerini eklemekte fayda var.

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