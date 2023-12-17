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'Mercek-8' operasyonunda 1335 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-8" operasyonunda 1335 silah ele geçirildiğini bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 09:41, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 09:38
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'Mercek-8' operasyonunda 1335 silah ele geçirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde "Mercek-8" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek ile 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1335 silahın ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 1558 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da ele geçirilen ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheli sayısına ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da 179 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 225 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 58 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 62 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 49 tabanca ele geçirildi. 75 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 48 tabanca ele geçirildi. 92 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 40 tabanca ele geçirildi. 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadesini kullandı.

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