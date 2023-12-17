Aile ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 11:33, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 11:34
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının bütçelerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve 27 üniversitenin bütçeleri de ele alınacak.