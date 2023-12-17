Emine Erdoğan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin mimarı, marifet nurunun aynası, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıfı, büyük alim Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 750. vuslat yıl dönümünde hürmetle rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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