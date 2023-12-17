Eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Gürkaynak, vefat etti

TFF'den yapılan açıklamaya göre, eski hakem olan ve bir dönem TFF Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulunda görev yapan Gürkaynak'ın cenazesi, yarın Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Federasyon açıklamasında, Gürkaynak'ın vefatı nedeniyle ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi.