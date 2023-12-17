Konya'da anten tamir ederken balkondan düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Murat Tanık (44), anten tamiri için gittiği Alparslan Mahallesi'nde, bir yakınına ait apartmanın 3. katındaki evinin balkonuna çıktı.

Tanık, anteni tamir ettiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Tanık'ı, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesinde itfaiye eri olarak çalışan Tanık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.