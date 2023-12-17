PKK'nın sözde saha sorumlusuna operasyon
PKK/YPG Suriye Silahlı Konsey üyesi ve Suriye/Deyr Ez Zor sözde Saha Sorumlusu olan Roni Velat kod Şirvan HASAN, düzenlenen nokta operasyon ile Suriye'de etkisiz hale getirildi.
Şirvan HASAN, Türkiye'deki örgütsel faaliyetleri ile Suriye'deki mevcut pozisyonu
kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yakın takibindeydi.
Terörist HASAN, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde 05 Aralık 2023'te,
Türkiye'ye yaklaşık 230 km mesafedeki Deyr Ez Zor'da düzenlenen nokta operasyon
ile etkisiz hale getirildi.
PKK/YPG tarafından Roni Velat Kod Şirvan HASAN için operasyondan iki gün sonra
Deyr Ez Zor'da sözde askeri tören düzenlendi. Törene birçok PKK/YPG unsuru katıldı.
Roni Velat kod Şirvan HASAN Kimdir?
Roni Velat Kod Şirvan HASAN, 1997 yılında örgüte Suriye'den katıldı. Irak/Kandil
alanındaki faaliyetlerinin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı. 2010 yılında PKK'nın
sözde Karadeniz Açılım Gruplarını takviye amaçlı olarak Tunceli'den Karadeniz
bölgesine geçti. Giresun ve ardından Sivas kırsalında faaliyet gösterdi.
2011 yılında Tokat kırsalında faaliyet gösterdi. 26 Haziran 2012'de Trabzon/Düzköy
İlçe Jandarma Komutanlığı'na el yapımı patlayıcı ile düzenlenen ve üç askerimizin
yaralandığı eylemde yer aldı.
2013 yılına kadar Tunceli kırsalında faaliyet gösteren Roni Velat Kod Şirvan
HASAN, 2013'ün sonunda Suriye alanına geçmesi akabinde örgüt içerisinde özellikle
Deyr Ez Zor bölgesinde önemli görevler üstlendi.
2020 yılında Deyr Ez Zor Sahası Güvenlik ve İstihbarat sözde Sorumlusu, 2021'de
Deyr Ez Zor Sahası sözde Sorumlu Yardımcısı oldu.
2023 yılında da Deyr Ez Zor sözde Saha Sorumlusu olarak görevlendirildi.