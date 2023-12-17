Hababam Sınıfı'nın oyuncularıyla 'Dünden Bugüne Hababam' belgeseli hazırlandı

Adile Sultan Kasrı'nda çekilen Hababam Sınıfı'nda "Boncuk", "Hayta İsmail" ve "Bacaksız" karakterlerini canlandıran oyuncuların anlatımlarının yer aldığı belgesel, Fişekhane Salon 2'de gösterildi.

Belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Mehmet Ayaz Secgil, AA muhabirine, sinemaya ilgisinin liseden sonra yaptığı oyunculuk ile başladığını anlatarak, daha sonra kendisinin bir şeyler yazıp üretmeyi sevdiğini fark ettiğini dile getirdi.

Secgil, Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim alırken, kendi kısa filmini çekip festivallere katılmak istediğini, çocukluğunun da Yeşilçam filmlerini izleyerek geçtiğini söyledi.

Bu anlamda Yeşilçam sineması ve ustaları anısına bir kısa film yapmak için 2019'da "Hayat Birlikte Güzel" isimli kısa filmini çektiğini aktaran Secgil, şöyle devam etti:

"Bu film ile birçok ödül aldık. Bu filmimizin festival yolculuğu esnasında, Hababam Sınıfı yardımcı yönetmeni ve Boncuk karakterine hayat vermiş olan Ergun Sözen ile yaptığımız konuşmalarda Hababam sınıfı belgeseli yapmak istediğimi kendisine dile getirmiş olsam da araya yoğun eğitim dönemim ve beraberinde eğitim projelerim de girdiği için, 'Dünden Bugüne Hababam' isimli belgesel filmimizi bu yıl Beykent Üniversitesi bitirme projem olarak çektim ve yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum. Böylece ilk belgesel filmimi de yine Yeşilçam sineması ve tabii ki Hababam Sınıfı filminin usta yönetmeni Ertem Eğilmez anısına yapmış oldum."

Secgil, "Dünden Bugüne Hababam" belgeselinin TRT Belgesel Ödülleri kapsamında finalist olmaya hak kazandığını belirterek, "Aslında öğrenci filmleri kategorisi olarak kendi içinde seçilmiş 8 filmden biri olmaya da hak kazanmış oldu. Şu an üç tane kısa metraj ve bir tane de uzun metraj film çalışmalarım üzerine çalışmaya devam ediyorum." dedi.

- "Belgesel, Hababam Sınıfı filmlerini tamamlayan gerçek bir arşiv niteliğinde"

Oyuncu Ergun Sözen de Yeşilçam'ın Türk sineması içerisinde bir kültür mirası oluşturduğunu ve "Hababam Sınıfı" filmlerinin de bu miras içerisinde çok önemli bir yer kapsadığı değerlendirmesini yaptı.

Hababam Sınıfı'nın Türkiye genelinde iki ayrı sinema müzesine de sahip olduğunu hatırlatan Sözen, "Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi bugünlere ulaştıran, bu filmlere ve çekildiği mekanlara böylesine değer veren genç sinemacılarla aynı çatı altında buluşmak, o günleri yeniden yad etmek ve özellikle sosyal mesajlarını tekrar gündeme getirebilme becerisinin, çok yetenekli genç bir sinemacımız olan Mehmet Ayaz Secgil'e nasip olması bizlere farklı bir gurur vermiştir." ifadelerini kullandı.

Belgeselin tamamen tarafsız bir anlatımla hazırlandığına işaret eden Sözen, "1975'li yıllarda eksik olan kamera arkası ve kamera önü anılarının başarıyla birleştirilmesi, kanaatimce Hababam Sınıfı filmlerini tamamlayan gerçek bir arşiv niteliğinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca böylesine topluma mal olmuş bir konuya ilgi göstererek festival kapsamına alan ve daha geniş kitlelerle buluşturan TRT kurumuna da Hababam Sınıfı sanatçıları adına, sınıfın en çalışkan öğrencisi olarak müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

Belgeselin seslendirmelerini yapan oyuncu Işıl Acaray ise "Mehmet Ayaz Secgil hocam, 'Filmin seslendirmesini siz yapar mısınız?' dediğinde duyduğum mutluluğu tarif edemem. Bu kültür mirasının hikayesine sesimle katkıda bulunmak çok kıymetli. Mutluyum, gururluyum. Yönetmenime ve TRT belgesel filmleri festivalinde filmimizi değerli bulan tüm jüri üyelerine teşekkür ederim." diye konuştu.