Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İnceleme yapan ekipler, hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Aramada, şüphelinin dernekten çaldığı eşyalar da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta Kepenek Mahallesi'ndeki Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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