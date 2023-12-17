Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Ankara'da 3 bin 655 adayın katıldığı sınav, 10 bina ve 128 salonda gerçekleştirildi. Sınavda emniyet görevlisi dahil 386 kişi görev aldı.

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