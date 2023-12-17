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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, İstanbul'da teşkilat üyeleri ile bir araya geldi, aday önerileri üzerine değerlendirme yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 15:43, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 16:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan İstanbul adayı için teşkilat üyeleri ile görüşüyor.

İstanbul İl başkanlığında düzenlenen toplantıya milletvekilleri, İstanbul'da ikamet eden MKYK üyeleri, ilçe belediye başkanları, teşkilatın ilçe başkanları kadın ve gençlik kolları başkanları katılıyor.

Erdoğan, yüz yüze görüşmelerde aday önerilerini dinliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Ankara, İzmir ve Adana adayları için teşkilatın görüşlerini almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Aralık Cuma günü toplantıya ilişkin İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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