TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Özel okulların KDV tuzağı!
Özel okulların KDV tuzağı!
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Asgari ücrette rakam pazarlığı
Asgari ücrette rakam pazarlığı
Bakan Koca: Çok yakında alan sayısını açıklayacağız
Bakan Koca: Çok yakında alan sayısını açıklayacağız
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı

Avcılar'da annesini ile babasını yaralayıp oğlunu öldüren Ali Güneş, ilçe meydanında dolaşırken polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 15:58, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 15:59
Yazdır
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı

Olay, Cuma günü saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta bulunan binanın birinci katında meydana geldi.

Alkollü olduğu belirtilen Ali Güneş (52), gittiği babasının evinde tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı. Ali Güneş kendisini engelemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş (23) tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve haraket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aralıksız çalışma başlattı.

Şüphelinin Ambarlı Meydan'da olduğu belirlenince sevk edilen ekip, Ali Güneş'i yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltında alınan ve alkollü olduğu belirtilen Ali Güneş'in cinayet ve yaralama olayının para isteme konusundaki çıkan tartışmadan kaynaklandığını söylediği ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber