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Ankara'da mahkum yakınlarından 'genel af' talebi

Ankara'da bir araya gelen mahkum yakınları, 'genel af' talebinde bulundu. Mahkum Yakınları Federasyonu (MAYAFED) Başkan Yardımcısı Figen Akkaş, 'Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında hükümlü, tutuklu ayrımı gözetmeksizin ceza indirimi, sicil affı ve anayasanın değiştirilmesiyle birlikte genel af talebimizdir' dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 16:22, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 16:27
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Ankara'da mahkum yakınlarından 'genel af' talebi

Ankara'da bir araya gelen mahkum yakınları, 'genel af' talebinde bulundu. Mahkum Yakınları Federasyonu (MAYAFED) Başkan Yardımcısı Figen Akkaş, "Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında hükümlü, tutuklu ayrımı gözetmeksizin ceza indirimi, sicil affı ve anayasanın değiştirilmesiyle birlikte genel af talebimizdir" dedi.

Ulus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, hükümete 'genel af' çağrısı yaptı.

Ellerinde 'Af istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan MAYAFED Başkan Yardımcısı Figen Akkaş, alanda Türkiye'nin her yerinden mahkum yakınlarının bulunduğunu belirtti. Akkaş, Türkiye'yi bölmeye çalışan unsurlar hariç, hiçbir mahkumu ayrıştırmadan geniş kapsamlı bir ceza indirimi ve sicil affı çıkartılmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"1999 yılı sonlarında çıkarılan af yasasından bu zamana kadar geçen sürede infaz düzenlemesi, ceza indirimi ve denetimli serbestlik şartlarında iyileştirmeler yapılsa da kanayan yara olan bu durum çözüme kavuşmamış, bu sorun daha da karmaşık halde büyüyerek devam etmiştir. Oysaki yeniden düzenlenmesi acil ve zorunlu olan yeni bir anayasa çalışması öncesinde çıkartılacak olan geniş kapsamlı ceza indirimi ile madde ayırt etmeksizin yüz binlerce mahkum ve milyonlarca mahkum yakınlarının da sorunu çözülmüş olacaktır. Bu kanun sayesinde Yargıtay'da, İstinaf mahkemelerinde bekleyen yüz binlerce dosyanın adalete yük olması ortadan kalkacaktır, adaletin tecellisi hızlanacaktır. Mahkum Yakınları Federasyonu olarak herkesin bir şansı hak ettiğini düşünüyor ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerden toplumsal barış, toplumsal kucaklaşma için Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hükümlü, tutuklu ayrımı gözetmeksizin ceza indirimi, sicil affı ve anayasanın değiştirilmesiyle birlikte genel af talebimizdir." Açıklamanın ardından, "5 yıl indirim" ve "Af istiyoruz" sloganları atan grup, daha sonra dağıldı.

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