Şanlıurfa'da tır yolcu otobüsüne çarptı: 10 yaralı
Şanlıurfa'da otoyol gişelerinde tır çarpmasıyla yolcu otobüsü devrildi. Devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 16:22, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 16:26
Şanlıurfa'da gerçekleşen kaza öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep otoyol gişelerinde meydana geldi.
Diyarbakır'dan İzmir'e giden A.E. yönetimindeki yolcu otobüsüne, arkasından gelen C.U.'nun kullandığı tır çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, devrilerek yan yattı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen otobüste yaralanan 10 yolcu ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik akışında aksama yaşandı.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.