Temizlemek için çıktığı buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Y.M'nin cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet yürüten bir fabrikada çalışan Y.M, temizlik için buğday silosuna çıktı.

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