Eczacıbaşı Dünya şampiyonu oldu

Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Türk finalinde ilk seti VakıfBank 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. Ardından üst üste iki seti de 25-23 kazanan Eczacıbaşı Dynavit durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü seti 25-23 kazanan VakıfBank durumu tekrardan eşitledi ve maçı Tie Break'e götürdü.

Tie Break'i 15-9 önde bitiren Eczacıbaşı, 3. kez Dünya şampiyonu oldu.

Eczacıbaşı'nda Hande Baladın 2 blok, 1 ace ve 20 sayı ile mücadeleyi tamamlarken, Tijana Boskovic ise 1 blok, 2 ace ve 28 sayı ile sahada yer aldı.