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İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan, 5 meclis üyesiyle partisinden istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, meclis üyeleri Bora Kılıç, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya ve Yakup Fındık ile beraber partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 16:45, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 17:05
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İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan, 5 meclis üyesiyle partisinden istifa etti

Özkan, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, istifa gerekçesinin partisinin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı olduğunu belirtti.

İYİ Parti'nin seçimlere ittifak olmadan, kendi adaylarıyla girme kararını eleştiren Özkan, "Biz bu karara saygı duymakla beraber, İstanbul ve Ankara'da iş birliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Çünkü 2019 yerel seçimlerinde, 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu. İlkeli siyaset, özü sözü bir olmayı, samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz." dedi.

Partisinin daha önce destek verdiği adaylarla ilgili ifadelerine yönelik de eleştirilerde bulunan Özkan, "1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün 'belediyeleri yönetemezler' demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir. Biz daima ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yanında olduk. Ülkemizi tek adama mahkum etmek isteyen sistemin karşısında durduk. "ifadelerini kullandı.

Özkan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye'nin kalbi İstanbul'umuz için ortak bir karar imza atıyor, 'hür ve müstakil' olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisinde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

- İstifaya giden süreç

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 12 Aralık'ta bir televizyon kanalındaki açıklamaları sonrasında Meral Akşener'in isteğiyle İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Özkan'ın istifası sonrasında İYİ Parti grubu, Özkan'ı yeniden grup başkanvekili seçmişti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Özkan ile birlikte yeniden aynı göreve seçen meclis üyelerinin, "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

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