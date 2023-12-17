Taşeron işçiler kadro talebiyle Kadıköy'de eylem yaptı

Rıhtım'da toplanan farklı iş kollarında çalışan, çeşitli sendikalara üye işçiler, Türkiye'deki tüm belediyelerde, Karayolları Genel Müdürlüğünde ve sağlık sektöründe çalışan taşeron işçinin kadroya alınması için çeşitli sloganlar attı.

Basın açıklamasının ardından vefat eden taşeron işçiler için temsili cenaze namazı kılan grup, daha sonra dağıldı.