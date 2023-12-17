Karlar altındaki festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı

Ekmek arası hamsi almak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikte ayrıca katılımcılar, zemin çamur olmasına rağmen müzik eşliğinde horon tepti.

Organizasyon kapsamında 42 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ile davetlilerin katıldığı festivalde topluluk üyelerince pişirilen 2 ton balık ikram edildi.

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