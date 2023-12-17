Ankara'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çarpışmanın etkisi ile otomobil yolda savrularak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kuzey Ankara Çevreyolu üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile otomobil çarpıştı.

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