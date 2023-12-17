Samsun'da 2 şüpheli uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Olayla ilgili S.O. ve F.E.S. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bir adrese operasyon düzenledi.

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