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AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Çelik'ten açıklama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayını belirlemek için düzenlenen temayül yoklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız herkesin görüşünü kapalı zarfta aldı" ifadelerini kullandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 19:08, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 19:30
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bugün temayül yoklaması yapılıyor. Yoklamaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan saat 14.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkış yaparak Sütlüce'deki il başkanlığına geldi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu. Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bizim Türkiye'nin en büyük kazanımı olarak gördüğümüz meseledir. Bütün teşkilatlarımızla birlikte yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Genel başkanımız geleneğimiz olan her türlü temayülün gerçekleşmesi, demokratik iradenin tecelli etmesi için mekanizmaların çalıştırılması talimatı verdi.

Teşkilatlarımızın iradesinin görülmesi için çalışmalar yapıyoruz. Burada ortak bir aklı tecelli ettirmek için bulunuyoruz. Ortak aklı yürüteceğiz. Arkadaşlarımız hür iradesi ile hangi adayı görmek istiyorsa önerdikleri isimleri söyleyerek her bir mensubumuzun ilçe başkanlarımızın iradelerini ortaya koyarak bu süreçlerin yansıtıldığı mekanizma yürütülecektir. Siyasi tarzımızın siyasi partilere örnek olacak modeldir. Temayüller yapıldı. Adana, Ankara İzmir ve bugün İstanbul ile arkadaşlarımıza hür iradelerini yansıtmaları için çağrıda bulunduk.

Burada önemli bir husus da şudur, siyasi partiler halkın gündemi ile meşgul olmalıdır. Türkiye'nin en büyük partisi olarak sürekli vatandaşın sesine kulak verdik. Bu mekanizmalar güçlü şekilde çalıştırıldı. Toplantımızın önemli bir boyutu da sayın cumhurbaşkanımız oylama bittikten sonra teşkilat mensuplarımızın görüşlerini dinlemiştir. Görüşlerine seçimlerine dönük olarak net bir şekilde yansıttılar. Aslında AK Parti genel merkezinde yapılan çalışmalar Türkiye'deki çalışmaların özetidir. 30'dan fazla arkadaşımıza söz vermiştir. Bütün bunlar kayda geçirildi. Bunlar yol gösterici olacaktır. Demokrasi kılcal damarlarına kadar çalıştırılacak. Bugün itibariyle İstanbul teşkilatımızı dinledik.

Demokrasimiz en büyük iradesi bu mücadeleyi vermiş siyasi hareket olarak ilk gün vatandaşın sesine nasıl kulak verdiysek bugün de vereceğiz. Büyük demokrasi mücadelemizin bir istişaresine daha imza attık. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Zaten takvim belli. Zaten cumhurbaşkanımız belirtti, Aralık ayında belirlemiş olacağız. Gecikme yaklaşımımız yok"

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