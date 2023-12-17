Köse adaylığını 'Fark atacağız' diyerek duyurdu
CHP'de Ankara'da Mansur Yavaş ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterilirken; AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Başkanlığına adaylığına talip olduğunu duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, adaylık başvurusunda bulundu
Sosyal medya hesabından açıklama yapaan Köse, "Ankara'ya talibim" derken, AK Parti'de Ankara için açık açık adaylığını duyuran da ilk isim oldu.
"Yavaş'a fark atacağız"
AK Partili Köse, yaptığı açıklamada da adeta mevcut CHP'li Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a meydan okudu. Köse "Yavaş'a Fark Atacağız" ifadelerini kullandı.
Ankara'ya Talibim,Murat Köse 🇹🇷 🦩🚀🏹 (@MuratKoseMamak) December 17, 2023
Yavaş'a Fark Atacağız.
Güzel Ankara'm; Büyükşehir Belediye Meclisinde bugüne kadar verdiğim kararlı mücadele gibi, şimdi de Ankara'ya ve Kıymetli Hemşerilerime
Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için taşın altına hem elimi hem de gövdemi koyarak huzurunuza. pic.twitter.com/RXwZHEXdBf