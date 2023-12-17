Kız arkadaşına çarpan aracı yaktı

Kız arkadaşına araba çarptığı için kaza yapan aracı yaktığı iddia edilen E.U. tutuklanırken, T.S. ve K.Ç adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan K.Ç, T.S. ve E.U., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Kozan Adliyesi'ne getirildi.

Alevlerin sıçraması ile iş yerindeki toplam 6 araç da yangında zarar gördü.

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