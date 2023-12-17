Aile Bakanlığı yakında personel alım ilanına çıkacak
Aile Bakanlığı yakında personel alım ilanına çıkacak
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Çelik'ten açıklama
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Çelik'ten açıklama
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Özel okulların KDV tuzağı!
Özel okulların KDV tuzağı!
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Asgari ücrette rakam pazarlığı
Asgari ücrette rakam pazarlığı
Bakan Koca: Çok yakında alan sayısını açıklayacağız
Bakan Koca: Çok yakında alan sayısını açıklayacağız
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Aile Bakanlığı yakında personel alım ilanına çıkacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yakın zamanda sözleşmeli personel alım ilanına çıkacaklarını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 21:57, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 22:00
Yazdır
Aile Bakanlığı yakında personel alım ilanına çıkacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, TBMM'de bakanlığın bütçe görüşmeleri esnasında personel alımı ile ilgili açıklamada bulundu.

Göktaş'ın personel alımı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde

Buradan milletimizle bir müjdeyi daha paylaşmak isterim. Yakın zamanda Bakanlığımıza sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla kurumlarımızın kapasitesini daha da güçlendirecek, sosyal hizmetlerin niteliğinin ve erişilebilirliğinin artırılmasını sağlayacağız.

Son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdık. 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim,

Twiter X: edipuzen

Edip Üzen

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber