Aile Bakanlığı yakında personel alım ilanına çıkacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, TBMM'de bakanlığın bütçe görüşmeleri esnasında personel alımı ile ilgili açıklamada bulundu.

Göktaş'ın personel alımı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde

Buradan milletimizle bir müjdeyi daha paylaşmak isterim. Yakın zamanda Bakanlığımıza sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla kurumlarımızın kapasitesini daha da güçlendirecek, sosyal hizmetlerin niteliğinin ve erişilebilirliğinin artırılmasını sağlayacağız.

Son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdık. 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim,



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Edip Üzen