Otomobil yayla yolunda uçuruma yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı

Kazada Temel Terzioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçta bulunan 3 yaralı ise AFAD ve jandarma ekipleri tarafından uçurumdan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Paşakonağı Yaylası'ndan dönüşte yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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