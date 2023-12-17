İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre, Marmara Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 23:59, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 00:06
İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD'ın aktardığı verilere göre, Marmara Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, ve çevre illerde hissedildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)
Tarih:2023-12-17
Saat:23:53:52 TSİ
Enlem:40.72167 N
Boylam:29.09944 E
Derinlik:11.18 km
Detay:https://t.co/0FNKj0qUep@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi