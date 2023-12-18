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Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var

Odayeri mevkisindeki kazada 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 07:15, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 08:52
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Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde Volkan Metro Turizm'e ait 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS, İTFAİYE VE JANDARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada muavin Halil A. (26) hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, otobüsün Ankara'dan Edirne'ye gittiğini belirterek, "Kazada sıkışanlar oldu. Kaza esnasında ayağı, boynu kırılanlar oldu." dedi.

Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik oluştu. Ekipler kaza yapan otobüsle tırı kaldırmak için çalışma başlattı.

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