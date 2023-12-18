Kartal'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kartal'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 07:22, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 07:38
Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi'ndeki plastik enjeksiyon imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Soğutma çalışmasının ardından duman tahliyesi yapılan iş yerinde hasar meydana geldi.