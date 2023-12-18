İstanbul için üç isim istedi

Yeni Şafak Gazetesinden Neslihan Önder ve Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son bir haftadır yürüttüğü yoğun yerel seçim mesaisine İstanbul ile devam etti. AK Parti'nin Sütlüce'deki il binasında İstanbul teşkilatıyla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile toplantı yaptı. "Yeniden İstanbul" diyerek seçim çalışmalarını başlatan Erdoğan'ın başkanlığında yapılan dünkü toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 39 ilçe için aday profilleri belirlendi.

İLÇE BELEDİYELERİ SORUSU

İl Başkanlığı'nda ayrıca belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması yapıldı. Erdoğan'ın da katıldığı temayül yoklamasında 500'ün üzerinde AK Parti teşkilatı üyesi adaylarla ilgili görüşlerini sundu. Her teşkilat üyesine bir form verilerek İBB için 3 isim önerisi istendi. İlçe belediyelerinde de mevcut belediye başkanı için "Tamam mı devam mı?" sorusu soruldu. "Tamam" diyenlerden 2 isim önerisi istendi.

BİR AN ÖNCE AÇIKLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Aralık Cuma günü toplantıya ilişkin İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKANLAR DA KATILDI

Öte yandan AK Parti İl Başkanlığı'ndaki toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı.

YRP'nin büyükşehir talebi yok

Yeniden Refah Partisi (YRP), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 12 Aralık'taki görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti: "Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır."

Görüşleri kapalı zarfla aldı

Temayül yoklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkililerle toplantısı sonrasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhurbaşkanımız herkesin görüşünü kapalı zarfta aldı. Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ortaya koyduğu irade şudur; Burada ortak bir aklı tecelli ettirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. En derin, en kapsamlı istişareleri yaprak ortak aklı hep beraber üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

PARTİLERE ÖRNEK OLACAK MODEL

Çelik konuşmasına şöyle devan etti: "Bütün teşkilatlarımızla birlikte yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Genel başkanımız geleneğimiz olan her türlü temayülün gerçekleşmesi, demokratik iradenin tecelli etmesi için mekanizmaların çalıştırılması talimatı verdi. Teşkilatlarımızın iradesinin görülmesi için çalışmalar yapıyoruz. Burada ortak bir aklı tecelli ettirmek için bulunuyoruz. Ortak aklı yürüteceğiz. Arkadaşlarımız hür iradesi ile hangi adayı görmek istiyorsa önerdikleri isimleri söyleyerek her bir mensubumuzun ilçe başkanlarımızın iradelerini ortaya koyarak bu süreçlerin yansıtıldığı mekanizma yürütülecektir. Siyasi tarzımızın siyasi partilere örnek olacak modeldir. Temayüller yapıldı."

VATANDAŞA KULAK VERDİK

"Türkiye'nin en büyük partisi olarak sürekli vatandaşın sesine kulak verdik. Bu mekanizmalar güçlü şekilde çalıştırıldı. Toplantımızın önemli bir boyutu da sayın Cumhurbaşkanımız oylama bittikten sonra teşkilat mensuplarımızın görüşlerini dinlemiştir. Görüşlerine seçimlerine dönük olarak net bir şekilde yansıttılar. 30'dan fazla arkadaşımıza söz vermiştir. Bunlar yol gösterici olacaktır. Büyük demokrasi mücadelemizin bir istişaresine daha imza attık. İstanbul'umuza hayırlı olsun."

İsrail hesap verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak İsrailli yöneticilerin hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için mevcut tüm mekanizmaları kullanmaktan çekinmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, Konya'da gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne bir mesaj gönderdi.

MAZLUMUN VE MAĞDURUN YANINDAYIZ

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "7 Ekim'den beri Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan vahşeti, katliamı ve barbarlığı içimiz yanarak takip ediyoruz. Çoğu çocuk ve kadın, 19 binden fazla masumun şehit edildiği, 1 milyondan fazla insanın evinden, yurdundan, yuvasından edildiği bu vahşetin faillerini ve destekçilerini insanlığın vicdanına havale ediyoruz. Daha fazla kan dökerek kendilerine ikbal kurmaya çalışanlara 'Zulm ile abad olanın ahiri berbad olur' gerçeğini tekrar hatırlatıyoruz. Hazreti Mevlana'nın izinden giderek, dinine, kökenine, rengine, kimliğine bakmadan mazlumun ve mağdurun yanında olmayı sürdüreceğiz."

HÜDA PAR'a 1 ilçe 20 meclis üyeliği

AK Parti, Cumhur İttifakı'ndaki ortakları ile 31 Mart 2024 seçimlerine ilişkin iş birliğini çalışıyor. 2018'deki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan HÜDA PAR'ın 2024 yerel seçimlerindeki kararı genel merkez tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda AK Parti'de HÜDA PAR'a Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oy potansiyeline göre bir ilçe verilebilme noktasında durulduğu öğrenildi. Meclis üyelikleri konusunda fermuar liste olarak çalışacak olan AK Parti'de, ilçe, belde ve il olmak üzere yaklaşık 20 meclis üyeliğinin HÜDA PAR'a verilmesini gündemde tutuluyor. Bu noktada hazırlanan raporların doğrultusunda hareket edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabulü sonrasında seçim çalışmaları konusunda üçer kişilik heyet kurulmuştu.

Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Macaristan'a gidiyor. Ziyarette ekonomi, ticaret, savunma sanayisi, enerji ve kültür alanlarına odaklanılacak, iki ülke arasında 16 belgenin imzalanması öngörülüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın ziyaretinde iki ülke arasındaki "stratejik ortaklığın", "genişletilmiş stratejik ortaklık" seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Buna ilişkin bir belge Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde dışişleri, milli savunma, içişleri, ticaret, enerji ve tabii kaynaklar, sanayi ve teknoloji, aile ve sosyal hizmetler ile kültür ve turizm bakanları olmak üzere 8 bakan eşlik edecek. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 16 belgenin imzalanması bekleniyor.